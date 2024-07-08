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ФСБ сообщила о предотвращении угона российского стратегического бомбардировщика

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о предотвращении попытки вербовки украинскими спецслужбами российского летчика с целью угона сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-22М3.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена очередная попытка украинских спецслужб провести операцию по угону за границу дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России, вскрыта причастность спецслужб стран НАТО к её подготовке и реализации", - заявили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, украинская разведка намеревалась завербовать российского военного летчика за деньги и предоставление гражданства Италии, "склонить к осуществлению перелета и посадке ракетоносца на Украине".

"В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками получены сведения, которые помогли нашим Вооруженным силам нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ "Озерное"", - отметили в ФСБ.

Летом 2022 года в ФСБ сообщали о предотвращении похожей операции украинских спецслужб.

Тогда, по данным спецслужбы, сотрудники украинской военной разведки, "действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков".

Телеканал "Россия-24" (ВГТРК) сообщал, что украинские разведчики, планировавшие завербовать российских летчиков, намеревались получить самолёты Су-24, Су-34 и сверхзвуковой ракетоносец Ту-22 М3.

Ту-22М3 Су-34 ФСБ Су-24
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