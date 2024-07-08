ФСБ опубликовала видео показаний летчика, которому предложили угнать бомбардировщик

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Российский летчик, которому представители украинских спецслужб предлагали угнать стратегический бомбардировщик, рассказал, что ему поступали угрозы и требования поджечь авиационную технику. Видео его показаний предоставлено Центром общественных связей ФСБ.

"Написал в Telegram неизвестный, сразу начал с угроз моим близким родственникам, требовал поджечь авиационную технику", - сказал летчик.

По его словам, представитель украинских спецслужб интересовался данными по российским самолетам.

"Предложил угнать боевой самолет на территорию Украины, но не просто самолет, а дальний бомбардировщик ракетоносец, носитель ядерного оружия", - добавил летчик.

Ранее ФСБ сообщила, что предотвратила попытку украинских спецслужб завербовать российского летчика с целью угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3. По данным спецслужбы, украинская разведка намеревалась завербовать российского военного летчика за деньги и предоставление гражданства Италии, "склонить к осуществлению перелета и посадке ракетоносца на Украине".