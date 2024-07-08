"КАМАЗ" приостановил выпуск грузовиков до 22 июля из-за корпоративного отпуска

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - "КАМАЗ" приостановил в понедельник производство основной продукции в связи с уходом сотрудников в двухнедельный корпоративный отпуск, сообщила пресс-служба компании.

Корпоративный отпуск в июле продлится 14 дней, с 8 июля по 21 июля.

"В штатном режиме в дни июльского корпоративного отпуска продолжит работать часть персонала, занятая реализацией продукции, составлением различной отчетности, а также сотрудники, в обязанности которых входит расчет и начисление заработной платы, осуществление приема и увольнения, обработка срочной распорядительной документации, согласование договоров, жизнеобеспечение зданий и сооружений, ремонт оборудования", - говорится в пресс-релизе.

Первую часть ежегодного корпоративного отпуска "КАМАЗ" в этом году предоставил сотрудникам со 2 по 8 мая. С учетом выходных и праздничных дней конвейер не работал с 28 апреля по 12 мая.

Оставшиеся семь дней основного отпуска и дни дополнительного отпуска компания предоставит сотрудникам "равномерно в течение года".

В 2022 году "КАМАЗ" отменил плановый корпоративный отпуск из-за большой загрузки производства. К практике корпоративных отпусков компания вернулась в 2023 году.