"КАМАЗ" возобновил выпуск грузовиков после корпоративного отпуска

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - "КАМАЗ" в понедельник возобновил производство основной продукции после двухнедельного корпоративного отпуска, сообщила пресс-служба компании.

В корпоративный отпуск сотрудники завода уходили с 8 июля по 21 июля.

"Основные производства компании в этот период были приостановлены. При этом в штатном режиме продолжали работу подразделения, задействованные в сфере продаж, лизинга, планирования и подготовки производства, а также сервисные службы, которые занимались плановым ремонтом и модернизацией оборудования. Эти сотрудники компании отдыхают по специально разработанному графику отпусков", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, первую часть ежегодного корпоративного отпуска "КАМАЗ" в этом году предоставил сотрудникам со 2 по 8 мая. С учетом выходных и праздничных дней конвейер не работал с 28 апреля по 12 мая.

В 2022 году "КАМАЗ" отменил плановый корпоративный отпуск из-за большой загрузки производства. К практике корпоративных отпусков компания вернулась в 2023 году.