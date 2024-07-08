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В Ростовской области частично ограничат подачу электроэнергии на предприятия

В Ростовской области частично ограничат подачу электроэнергии на предприятия
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Власти Ростовской области в условиях продолжительной сильной жары решили частично ограничить подачу электроэнергии на предприятия региона для минимизации отключения света в домах жителей, написал в телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

Он не уточнил, в каком объеме будет ограничено энергоснабжение предприятий, отметив лишь, что "ограничения не повлияют на их работу".

"По заключению специалистов, риски перегруза и отказа электрооборудования не снижаются. Поэтому не исключен повторный ввод режима временных отключений. Задача - не допустить еще более серьезных аварийных ситуаций", - написал Голубев.

Он добавил, что в Таганроге и Неклиновском районе из-за чрезмерной нагрузки не удалось избежать аварии на линиях электропередачи.

"Ведутся восстановительные работы сразу на нескольких участках. Энергетики обещают их завершить сегодня к исходу суток", - написал Голубев.

Ранее сообщалось, что 6 июля ПАО "Россети Юг" ввели на территории Ростовской области график временного отключения энергопотребления.

В министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области журналистам сообщали, что в связи с экстремальным ростом температуры наружного воздуха (до +39 и выше) электроэнергетическое оборудование объединенной энергосистемы Юга испытывает существенные нагрузки, особенно в дневное время.

В регионе до 8 июля действует штормовое предупреждение по сильной жаре.

Василий Голубев Таганрог Ростовская область
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