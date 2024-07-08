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Энергопотребление в единой энергосистеме РФ обновило рекорд на фоне жары

Энергопотребление в единой энергосистеме РФ обновило рекорд на фоне жары
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Потребление мощности в единой энергосистеме России обновило максимум на фоне экстремальной жары, сообщил "Системный оператор" в своем Telegram-канале.

Новый рекорд достигнут в пятницу, 5 июля, в 14:00 по Москве и составил 137,224 ГВт.

Это на 3,13 ГВт "выше предыдущего летнего максимума потребления, зафиксированного 7 августа 2023 года", уточняется в сообщении.

На прошлой неделе неоднократно обновлялись максимумы по региональным энергосистемам из-за высоких температур. В частности, в ОЭС Центра 4 июля максимум обновился третий день подряд, составив 33,27 ГВт.

"Рост потребления мощности связан в основном с жаркой погодой и увеличением потребления электроэнергии на вентиляцию и кондиционирование как в бытовом секторе, так и промышленными предприятиями, включая центры обработки данных", - поясняли тогда в операторе.

РФ Системный оператор
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