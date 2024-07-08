В Курской области после атаки дронов загорелась крыша больницы

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram, что в Суджанской районной больнице начался пожар после ударов беспилотников ВСУ.

"В результате нескольких атак украинских дронов произошло возгорание крыши здания Суджанской районной больницы. На месте работают пожарные службы и дополнительные машины скорой помощи. На данный момент люди эвакуированы", - написал.

По его данным, пострадавших нет.