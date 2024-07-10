В Курской области за день были обстреляны семь населенных пунктов

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в течение дня в регионе были обстреляны поселок Теткино, села Веселое, Студенок, Акимовка и Гоптаровка, деревни Городище и Милаевка. Обошлось без пострадавших.

Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов были зафиксированы в поселках Глушково, Теткино, Краснооктябрьский Глушковского района, в деревне Городище Рыльского района, в селе Гуево, вблизи хутора Олешня Суджанского района, продолжил Смирнов.

В деревне Городище и поселке Глушково повреждены три частных домовладения, люди не пострадали.

В течение дня в приграничных районах Курской области были сбиты 11 украинских дронов.