На юге России до конца недели сохранится жара до 42 градусов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - На юге России до конца недели сохранится жаркая погода с температурой до плюс 42 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В течение всей недели жаркая погода сохраняется на юге. В Ставрополье, в Ростовской, в Волгоградской, в Астраханской областях плюс 39 - плюс 42 градуса. В Краснодарском крае плюс 37 - плюс 40, даже в Сочи температура и то плюс 37 градусов. Это очень много", - сказал он.

В этих регионах сохраняется вероятность выпадения интенсивных осадков, но они будут локальными.

В Адыгее в ближайшие дни будет до плюс 39 градусов, в Северной Осетии - до плюс 38. В Белгородской области температура поднимется до плюс 35.

"Очень высокая температура будет и на юге азиатской части страны. В Тыве сильная жара до плюс 36 градусов, в Забайкальском крае до плюс 38 градусов, в южных районах Красноярского края плюс 35 градусов", - сказал Вильфанд.

Также в ряде регионов сохраняется опасная погода из-за осадков и ветра. В Челябинской области, в Калмыкии прогнозируются ливневый дождь, гроза, ветер до 25 м/с. В центральных районах Красноярского края также будут сильные дожди, грозы, шквалистое усиление ветра до 20 м/с.