Четыре человека пострадали в результате атак ВСУ на Шебекинский горокруг

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах и атаках дронов ВСУ на населенные пункты Шебекинского городского округа, ранены четыре человека.

"В очередной раз ВСУ наносят удары по Шебекинскому городскому округу. Трижды обстрелян город Шебекино. Предварительно, ранены четверо мирных жителей", - написал Гладков в своем телеграм-канале в понедельник вечером.

По его словам, в Шебекино в результате обстрелов зафиксированы повреждения на территории пяти предприятий, в нескольких многоквартирных домах повреждено остекление, в трех частных домах выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Также повреждены 11 легковых автомобилей, четыре автобуса и линия электропередачи.

Кроме того, в Шебекино в результате атаки дрона в здании социального объекта выбиты окна, осколками посечен фасад, поврежден легковой автомобиль.

Атакам беспилотников подверглись также села Муром и Вознесеновка, а также поселок Красное.

"В поселке Красное 12 беспилотников нанесли удары по частному сектору - в девяти частных домовладениях выбиты окна, повреждены фасады, надворные постройки и заборы", - сообщил Гладков.

В селе Муром в результате атак дронов в двух частных домах пробиты кровли и выбиты окна, в селе Вознесеновка после детонации беспилотника в частном доме выбиты окна, добавил Гладков.