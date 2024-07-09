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В Шебекинском округе количество раненых увеличилось до шести

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков уточнил данные о последствиях обстрела Шебекинского городского округа: количество пострадавших увеличилось до шести человек.

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"В селе Новая Таволжанка в результате атаки торгового объекта ранены три человека. Женщину с контузией и сотрясением головного мозга и мужчину с осколочным ранением руки бригады скорой помощи доставляют в больницу №2 города Белгорода. Еще одна женщина с тяжелой минно-взрывной травмой руки, осколочными ранениями (...) доставлена в областную клиническую больницу", - написал он в Telegram.

В селе Вознесеновка в результате атак БПЛА ранен мужчина. "Со множественными осколочными ранениями руки скорая помощь доставляет его в городскую больницу №2 Белгорода", - уточнил Гладков.

В частном жилом доме загорелась крыша.

Ранее во вторник сообщалось, что в селе Ржевка Шебекинского городского округа в результате сброса боеприпаса с БПЛА и атаки дрона-камикадзе по двум автомобилям пострадали два мирных жителя, они госпитализированы с осколочными ранениями.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Шебекинский городской округ Белгородская область Новая Таволжанка Ржевка
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