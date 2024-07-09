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Один человек погиб и двое ранены в результате обстрела Белгорода

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Белгород и Белгородский район подверuлись воздушной атаке со стороны Украины, есть погибший и пострадавшие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале во вторник.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. (...) От полученных ран скончался один человек", - написал глава региона.

По его словам, еще два мирных жителя пострадали, один из которых с минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода.

Белгород Белгородский район ВСУ Вячеслав Гладков
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