Жертвами ночной атаки на Белгородскую область стали четыре человека, 20 ранены

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ночной атаки на регион погибли четыре человека и 20 пострадали.

"Четыре мирных жителя погибло, 20 человек получили ранения, 17 продолжают оставаться в учреждениях здравоохранения, два человека в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил губернатор в своем телегам канале.

Он также добавил, что за прошедшие сутки в Белгородской области получили повреждения около 160 квартир, 60 частных домов и около 140 автомобилей. Все оперативные службы приведены в действие, ведутся восстановительные работы.