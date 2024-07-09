Поиск

Жертвами ночной атаки на Белгородскую область стали четыре человека, 20 ранены

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ночной атаки на регион погибли четыре человека и 20 пострадали.

"Четыре мирных жителя погибло, 20 человек получили ранения, 17 продолжают оставаться в учреждениях здравоохранения, два человека в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил губернатор в своем телегам канале.

Он также добавил, что за прошедшие сутки в Белгородской области получили повреждения около 160 квартир, 60 частных домов и около 140 автомобилей. Все оперативные службы приведены в действие, ведутся восстановительные работы.

Белгородская область Вячеслав Гладков ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Работа аэропорта Волгограда ограничена

Ограничены прилеты и вылеты из аэропорта Астрахани

Система ПВО сбила за ночь 38 дронов ВСУ над пятью областями России

Ночью отражена массированная атака украинских БПЛА на Астраханскую область

БПЛА атаковали нефтебазу и подстанцию в Волгоградской области

Один человек погиб и двое ранены в результате обстрела Белгорода

Число жертв обстрела Белгородской области выросло до трех человек

Что произошло за день: понедельник, 8 июля

МВД предложило выдворять мигрантов за нарушения еще 20 статей КоАП

МВД предложило выдворять мигрантов за нарушения еще 20 статей КоАП

Режиссер Беркович и драматург Петрийчук осуждены на шесть лет за оправдание терроризма

Режиссер Беркович и драматург Петрийчук осуждены на шесть лет за оправдание терроризма
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });