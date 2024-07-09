Что случилось этой ночью: вторник, 9 июля

Жертвы ночной атаки на Белгородскую область, российские военные сбили 38 дронов ВСУ, переименован театр Романа Виктюка

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Четыре человека погибли после ночной атаки на Белгородскую область, 20 ранены. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, 17 пострадавших госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии.

- В результате атаки БПЛА загорелись нефтебаза в Калаче-на-Дону и подстанция во Фролово в Волгоградской области, а также подстанция в Родионово-Несветайском районе Ростовской области.

- Российские военные в ночь на вторник уничтожили 38 беспилотников ВСУ над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областями.

- Джо Байден предложил оспорить его выдвижение в президенты США на съезде Демократической партии. Тем временем еще один конгрессмен призвал главу Белого дома отказаться от участия в президентских выборах.

- ВВС Израиля нанесли удары по боевикам ХАМАС на территории школы в центре сектора Газа. По словам израильских военных, боевики "вели террористическую деятельность, используя строения школы в районе Нусейрата в качестве прикрытия". В ЦАХАЛ подчеркнули, что использовали высокоточные боеприпасы.

- В Вашингтоне заявили, что избрание нового президента Ирана не изменит отношений с Тегераном. Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал продолжить поддержку "сил сопротивления" в регионе, включая движение "Хезболла".

- Театр Романа Виктюка переименован в "Театр - Сцена "Мельников" в честь его создателя архитектора-конструктивиста Константина Мельникова.