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Ликвидирован пожар на подстанции в Ростовской области после украинской атаки

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о ликвидации пожара на подстанции в Родионово-Несветайском районе после атаки украинских беспилотников.

"К тушению пожара на подстанции в Родионово-Несветайском районе удалось приступить не сразу - только после проверки саперами площадки возле подстанции. В 06:08 пожар ликвидирован на площади 60 кв.м., проводится охлаждение трансформаторов", - написал он в своем телеграм-канале во вторник, добавив, что пострадавших нет.

Ранее Голубев сообщил об уничтожении нескольких десятков украинских БПЛА над регионом, в результате атаки загорелись два трансформатора в Родионово-Несветайском районе.

Ростовская область Василий Голубев ВСУ
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