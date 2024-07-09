Система ПВО сбила за ночь 38 дронов ВСУ над пятью областями России

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за прошедшую ночь средствами ПВО было уничтожено 38 украинских дронов над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областями.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три БПЛА над территорией Белгородской области, семь БПЛА над территорией Курской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, 21 БПЛА над территорией Ростовской области и пять БПЛА над территорией Астраханской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.