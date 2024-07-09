Аэропорты Астрахани и Волгограда возобновили работу

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Аэропорты Астрахани и Волгограда возобновили работу, которую прерывали после атак беспилотников, сообщили в пресс-службах предприятий.

"Ограничения сняты, аэропорт приступил к работе в штатном режиме, ожидаем прибытия всех задержанных рейсов", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта Астрахани ("Нариманово"). Об этом же сообщил и сотрудник пресс-службы АО "Международный аэропорт Волгоград" ("Гумрак").

"В 09:35 по Москве ограничения на работу аэропортов Астрахани и Волгограда сняты", - подтвердили в Росавиации.

Астраханский и волгоградский аэропорты перестали принимать и отправлять рейсы с 3:55 по московскому времени "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко. В пресс-службах аэропортов приостановку работы объяснили ограничениями на использование воздушного пространства регионов. Из-за этого были задержаны несколько рейсов.

Ночью губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил об отражении атаки БПЛА на севере региона. Минобороны России сообщило о пяти сбитых беспилотниках над Астраханской областью.

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров сообщал, что в ночь на 9 июля беспилотники атаковали нефтебазу в Калаче-на-Дону и подстанцию во Фролове. Оба предприятия загорелись после падения обломков БПЛА. Подстанцию быстро потушили.

Международный аэропорт "Астрахань" имени Кустодиева имеет статус аэропорта федерального значения. Аэропорт в 2023 году снизил пассажиропоток на 7,4% к 2022 году - до 774 27 человек.

Аэропорт Волгограда (находится под управлением холдинга "Новапорт") имеет пассажирский аэровокзальный комплекс для внутренних и международных рейсов, грузовой терминал, взлетно-посадочную полосу длиной 2,8 тысячи м. Пропускная способность аэропорта на внутренних линиях составляет 720 человек в час, на международных - 280.