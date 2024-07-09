В Кремле воздержались от комментариев по поводу приговора Беркович и Петрийчук

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют судебные решения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ответ на просьбу выразить позицию по поводу вынесенного накануне приговора режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук.

"Никак. Вы знаете, что в Кремле мы никогда не комментируем решения суда. Не будем делать это и сейчас", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос о том, как в Кремле могли бы прокомментировать приговор Беркович и Петрийчук.

Второй Западный окружной военный суд в понедельник, 8 июля, приговорил Беркович и Петрийчук к шести годам колонии общего режима каждую с лишением права администрировать интернет-ресурсы на три года по уголовному делу об оправдании терроризма.

Претензии к режиссеру и драматургу возникли из-за постановки "Финист Ясный сокол" - спектакля, как указывалось в официальном анонсе, "о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию". Защита поясняла, что в деле идет речь о размещении читки пьесы в YouTube.

Беркович и Петрийчук не признают вину. Защита заявила о намерении обжаловать приговор.

"Финист Ясный сокол" - спектакль Беркович, поставленный по сценарию Петрийчук. В 2022 году получил премию "Золотая маска" в номинациях "Лучшая работа драматурга" и "Лучшая работа художника по костюму".

15 апреля Беркович и Петрийчук попали в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.