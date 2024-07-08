Поиск

Режиссер Беркович и драматург Петрийчук осуждены на шесть лет за оправдание терроризма

Режиссер Беркович и драматург Петрийчук осуждены на шесть лет за оправдание терроризма
Светлана Петрийчук и Евгения Беркович (слева направо) во Втором западном окружном военном суде
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд приговорил режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук, каждую, к шести годам колонии общего режима по уголовному делу об оправдании терроризма в связи с постановкой "Финист Ясный сокол", передал корреспондент "Интерфакса".

"Назначить Беркович и Петрийчук каждой наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в приговоре судьи Юрия Массина, оглашенном в понедельник.

Беркович и Петрийчук также на три года запрещено "заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет".

Мера пресечения в виде содержания под стражей обеим фигуранткам сохранена до вступления приговора в законную силу.

Беркович и Петрийчук признаны виновными в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

После оглашения приговора защита заявила, что обжалует приговор. "Эти девушки абсолютно невиновны", - сказала журналистам адвокат Ксения Корпинская, защищающая Беркович.

В ходе прений сторон гособвинение просило назначить Беркович и Петрийчук по шесть лет колонии с запретом администрировать интернет-ресурсы на четыре года каждой.

Процесс начался в мае нынешнего года. По ходатайству гособвинения, которое заявило об угрозах в адрес участников дела, его финальная часть проходила в закрытом режиме.

Беркович и Петрийчук были арестованы в мае 2023 года.

Претензии к режиссеру и драматургу возникли из-за постановки "Финист Ясный сокол" – спектакля, как указывалось в официальном анонсе, "о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию". Защита поясняла, что в деле идет речь о размещении читки пьесы в YouTube.

Беркович и Петрийчук не признают вину.

"Финист Ясный сокол" – спектакль Беркович, поставленный по сценарию Петрийчук. В 2022 году получил премию "Золотая маска" в номинациях "Лучшая работа драматурга" и "Лучшая работа художника по костюму".

Евгения Беркович Светлана Петрийчук
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число жертв обстрела Белгородской области выросло до трех человек

Что произошло за день: понедельник, 8 июля

МВД предложило выдворять мигрантов за нарушения еще 20 статей КоАП

МВД предложило выдворять мигрантов за нарушения еще 20 статей КоАП
Нападение боевиков в Дагестане

СКР сообщил об аресте некоторых из причастных к теракту в Дагестане в конце июня

Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом

Дума на неделе рассмотрит закон штрафах за нарушение ПДД для самокатчиков

Военная операция на Украине

Число погибших при обстреле Белгородской области увеличилось до двух

Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам подписан президентом РФ

Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам подписан президентом РФ

Путин одобрил идею разрешить использовать остатки маткапитала на бытовые нужды

Путин одобрил идею разрешить использовать остатки маткапитала на бытовые нужды
Дело Никиты Белых

Суд в Кирове оправдал экс-губернатора Белых по делу о злоупотреблениях

Суд в Кирове оправдал экс-губернатора Белых по делу о злоупотреблениях
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });