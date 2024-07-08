Режиссер Беркович и драматург Петрийчук осуждены на шесть лет за оправдание терроризма

Светлана Петрийчук и Евгения Беркович (слева направо) во Втором западном окружном военном суде Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд приговорил режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук, каждую, к шести годам колонии общего режима по уголовному делу об оправдании терроризма в связи с постановкой "Финист Ясный сокол", передал корреспондент "Интерфакса".

"Назначить Беркович и Петрийчук каждой наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в приговоре судьи Юрия Массина, оглашенном в понедельник.

Беркович и Петрийчук также на три года запрещено "заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет".

Мера пресечения в виде содержания под стражей обеим фигуранткам сохранена до вступления приговора в законную силу.

Беркович и Петрийчук признаны виновными в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

После оглашения приговора защита заявила, что обжалует приговор. "Эти девушки абсолютно невиновны", - сказала журналистам адвокат Ксения Корпинская, защищающая Беркович.

В ходе прений сторон гособвинение просило назначить Беркович и Петрийчук по шесть лет колонии с запретом администрировать интернет-ресурсы на четыре года каждой.

Процесс начался в мае нынешнего года. По ходатайству гособвинения, которое заявило об угрозах в адрес участников дела, его финальная часть проходила в закрытом режиме.

Беркович и Петрийчук были арестованы в мае 2023 года.

Претензии к режиссеру и драматургу возникли из-за постановки "Финист Ясный сокол" – спектакля, как указывалось в официальном анонсе, "о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию". Защита поясняла, что в деле идет речь о размещении читки пьесы в YouTube.

Беркович и Петрийчук не признают вину.

"Финист Ясный сокол" – спектакль Беркович, поставленный по сценарию Петрийчук. В 2022 году получил премию "Золотая маска" в номинациях "Лучшая работа драматурга" и "Лучшая работа художника по костюму".