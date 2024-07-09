В Тюмени топ-менеджера авиакомпании будут судить по делу о злоупотреблениях

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Центральный суд Тюмени рассмотрит дело вице-президента авиакомпании, которому вменяют злоупотребление полномочиями (ч.1 ст. 201 УК) и коммерческий подкуп в особо крупном размере (ч.8 ст. 204 УК), сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, с мая 2020 года по июнь 2022 года обвиняемый, занимая должность вице-президента авиакомпании по управлению тарифами и загрузкой, обеспечивал бронирование мест на международных рейсах по заниженной стоимости и в завышенных квотах в пользу одного из агентств по продаже билетов.

"В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 произошло снижение количества авиаперевозок, что повлекло возникновение у агентства сложностей с бронированием в авиакомпании необходимого количества билетов на авиарейсы, что, в свою очередь, привело к снижению доходов. За помощью руководитель агентства обратился к обвиняемому", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что за незаконные действия вице-президент получил вознаграждение в размере 9,7 млн рублей. Причиненный авиакомпании ущерб превысил 34 млн рублей.

Следствие наложило арест на восемь квартир обвиняемого в Тюмени и Сочи общей стоимостью более 43 млн рублей.

Обвинительное заключение утвердила прокуратура Центрального округа Тюмени.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что речь идет о топ-менеджере авиакомпании "ЮТэйр".

Комментарием авиакомпании "Интерфакс" не располагает.