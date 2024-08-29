Авиакомпания "ЮТэйр" в I полугодии вдвое увеличила чистый убыток по МСФО

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Группа "ЮТэйр" в I полугодии 2024 года увеличила чистый убыток по МСФО в два раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года, до 3,7 млрд рублей, говорится в отчете группы.

Выручка выросла на 12,6%, составив 48,5 млрд рублей, из них 47,755 млрд рублей получены от пассажирских перевозок и вертолетных работ, 775 млн рублей - от прочей реализации.

В том числе выручка от авиатранспортного обслуживания на регулярных рейсах составила 27,5 млрд рублей (против 22,8 млрд рублей годом ранее), от вертолетного обслуживания на территории РФ - 9,5 млрд рублей (против 8,6 млрд рублей), от выполнения чартерных рейсов - 8,2 млрд рублей (против 7,1 млрд рублей), от договоров с ООН - 237 млн рублей (против 1,7 млрд рублей).

Операционные расходы и доходы увеличились на 15,7%, до 49,3 млрд рублей. В том числе прямые операционные расходы выросли на 8,3%, до 26,7 млрд рублей, затраты на ремонт - в 1,6 раза, до 2,1 млрд рублей.

Результаты операционной деятельности оказались в минусе - 802 млн рублей, тогда как за аналогичный период 2023 года они были в плюсе и составляли 462 млн рублей.

Объем долгосрочных обязательств группы на конец отчетного периода равнялся 60,7 млрд рублей (на конец 2023 года - 63,4 млрд рублей), в том числе кредиты и займы - 28,8 млрд рублей (против 27,9 млрд рублей). Объем краткосрочных обязательств был на уровне 43 млрд рублей (против 36,7 млрд рублей), а относящихся к ним кредитов и займов - 4,1 млрд рублей (против 2,9 млрд рублей).

В группу "ЮТэйр" входят одноименная пассажирская авиакомпания с самолетным парком, вертолетные перевозчики, компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута. В парке группы насчитывается 59 самолетов Boeing и ATR и более 300 вертолетов разного типа. С долей 50,5% группу контролирует АО "АК-инвест".