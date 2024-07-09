Число людей с психическими расстройствами в РФ снизилось почти на 3% за 10 лет

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Число лиц с психическими расстройствами в России за десять лет уменьшилось почти на 3%; при этом граждане стали обращаться в государственную психолого- психиатрическую службу чаще, сообщила главный внештатный специалист психиатр Минздрава России Светлана Шпорт.

"Абсолютное число лиц, страдающих психическими расстройствами, в 2023 году составило 3 982,6 тыс. человек, что почти на 3% ниже, чем десятью годами ранее (в 2013 году - 4 097,8 тыс. человек)", - сказала Шпорт, ее слова привели в пресс-службе Минздрава РФ во вторник.

По ее словам, количество лиц, которые обращаются в государственную психиатрическую службу и доверяют врачам-психиатрам, увеличивается.

"Так, в 2023 году - 62% пациентов, обратившихся в психиатрическую службу, не подлежали диспансерному наблюдению, что говорит о том, что у этих людей нет хронических, тяжелых, стойких психических заболеваний, характеризующихся частыми обострениями, что является очень хорошим показателем работы психиатрической службы. Это значит, что граждане стали обращаться в государственную психолого- психиатрическую службу чаще, предпочитая её частному сектору здравоохранению. Понимая, что сегодня психиатрическая служба ориентирована на более раннее выявление признаков психических расстройств и предотвращение их перехода в хроническое течение", - отметила она.