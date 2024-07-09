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Суд в Москве заочно арестовал Юлию Навальную

Суд в Москве заочно арестовал Юлию Навальную
Юлия Навальная
Фото: Christoph Soeder/picture alliance via Getty Images

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно арестовал Юлию Навальную на 2 месяца по обвинению в участии в экстремистском сообществе, сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

Срок ареста будет исчисляться с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания ее на территории страны.

Навальная объявлена в розыск.

Ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе).

Если вина будет доказана, ей грозит наказание либо в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 600 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок от одного года до четырех лет, либо лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

Как пояснил "Интерфаксу" источник, следствием Навальной вменяется участие в обеспечении деятельности экстремистского сообщества, созданного ее супругом - Алексеем Навальным.

Навальный скончался в колонии в феврале 2024 года, где он отбывал наказание, в том числе за создание экстремистского сообщества - Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в РФ экстремистской организацией и запрещен). Ни по одному из обвинений он не признал вину.

Официальными комментариями по ситуации агентство в настоящее время не располагает.

Юлия Навальная
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