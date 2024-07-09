Источник сообщил, что Навальной вменяется создание видеороликов для дискредитации власти

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Следствие вменяет Юлии Навальной создание и распространение в интернете видеороликов, направленных на дискредитацию власти и сбор пожертвований для ФБК (организация признана в РФ экстремистской и запрещена). Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Следствие считает, что Навальная с февраля этого года вместе с другими участниками ФБК создавала видеоролики для дискредитации действующей власти в связи с проведением спецоперации на Украине, для роста протестных настроений, направленных на насильственное свержение конституционного строя в РФ, а также для сбора пожертвований для деятельности экстремистской ФБК", - сказал собеседник агентства.

Видеоролики размещались на интернет-ресурсах ФБК.

Источник пояснил, что Навальной предъявлено обвинение в рамках уголовного дела, расследуемого с лета 2019 года по двенадцати статьям УК РФ, в том числе легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, публичные призывы к террористической деятельности, оправдание терроризма, распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, мошенничество.

Срок следствия по делу продлен до ноября. Заочное обвинение в участии в экстремистском сообществе было предъявлено Навальной 3 июля.

Официальными комментариями по ситуации агентство в настоящее время не располагает.

Ранее во вторник в Басманном суде Москвы сообщили о заочном аресте объявленной Россией в международный розыск Навальной.

Навальной предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Если вина будет доказана, ей грозит наказание либо в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 600 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок от одного года до четырех лет, либо лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.