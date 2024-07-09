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Суд продлил арест начальника Главного управления кадров Минобороны РФ Кузнецова

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - 235-й гарнизонный военный суд по ходатайству следствия продлил до 12 октября арест начальника Главного управления кадров министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении особо крупной взятки, сообщили "Интерфаксу" в суде.

По ходатайству следствия заседание прошло в закрытом от слушателей режиме.

Кузнецов был арестован в мае нынешнего года. Ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки.

По версии следствия, Кузнецов в 2021-2023 годах, будучи начальником 8-го управления Генерального штаба ВС РФ, получил взятку от бизнесмена Левы Мартиросяна в виде имущества за совершение действий и общее покровительство в пользу взяткодателя.

По данным газеты "Коммерсантъ", в деле идет речь о получении Кузнецовым взятки от Мартиросяна за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг - за это, как считает следствие, бизнесмен приобрел и оформил на супругу военного чиновника землю в Краснодаре и построил на ней жилой дом площадью более 1 тыс. кв. м. Сумму взятки, как отмечалось, следствие оценивает в 30,5 млн руб.

Кузнецов был назначен начальником Главного управления кадров министерства в мае 2023 года указом президента РФ.

Предполагаемый взяткодатель Мартиросян в настоящее время с санкции суда также находится под арестом.

Лева Мартиросян Юрий Кузнецов Минобороны
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