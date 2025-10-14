Поиск

В суд направлено дело бывшего начальника кадрового главка Минобороны Кузнецова

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и передала в Кассационынй военный суд уголовное дело бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, обвиняемому в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), сообщило надзорное ведомство.

По делу также проходит бизнесмен Лева Мартиросян, он обвиняется в даче особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК).

Суд рассмотрит вопрос об изменении территориальной подсудности.

По версии следствия, не позднее 22 апреля 2020 года в Краснодаре фигуранты дела договорились о передаче взятки Кузнецову от Мартиросяна. Взамен генерал содействовал заключению на выгодных условиях госконтрактов по гостиничному размещению военнослужащих, командируемых в учебные центры.

С 2021 года по 2023 год Кузнецов организовал заключение между Мартиросяном и Краснодарским высшим военным училищем имени генерала армии Штеменко государственных контрактов и договоров на сумму 305 млн рублей, считает следствие.

"С 14 декабря 2020 года по 4 апреля 2022 года предприниматель приобрел за 12,5 млн рублей земельный участок на улице им. Грибоедова в Краснодаре, на котором возвел жилой дом стоимостью 67,6 млн рублей. Право собственности на названное имущество он в качестве взятки оформил на супругу Кузнецова",- сказали в прокуратуре.

Краснодар Минобороны Генпрокуратура Лева Мартиросян Юрий Кузнецов
