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Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА над Белгородской и Воронежской областями

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны сбили за минувшую ночь два украинских беспилотника самолетного типа над двумя регионами РФ, сообщает Минобороны.

"Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Воронежской областей", - говорится в сообщении министерства.

Ранее стало известно, что в 03:40 10 июля спасатели потушили огонь на нефтебазе в Калаче-на-Дону в Волгоградской области, где накануне загорелись емкости с топливом после атаки беспилотников.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Белгородская область Воронежская область
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