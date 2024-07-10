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Пожар на нефтебазе в Волгоградской области ликвидирован

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Спасатели потушили огонь на нефтебазе в Калаче-на-Дону в Волгоградской области, где загорелись емкости с топливом после атаки беспилотников.

"10 июля в 03:40 пожар на нефтебазе в г. Калач-на-Дону ликвидирован. В 06:40 ликвидация последствий. Погибших и пострадавших нет", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.

Во вторник утром губернатор Волгоградской области сообщил об атаке беспилотников на нефтебазу в Калаче-на Дону.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Волгоградская область Калач-на-Дону
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