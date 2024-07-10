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ФСБ сообщила о предотвращении теракта на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Также были предотвращены покушения на трех высокопоставленных военных РФ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о предотвращении теракта на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске и в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ в Москве.

По делу о подготовке покушений на военных в российской столице задержан гражданин России, 1994 года рождения, который по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) "через курьерские службы организовал доставку трех взрывных устройств большой мощности, замаскированных в подарочную упаковку, по адресам проживания в Москве руководителей подразделений российского оборонного ведомства".

Задержанный, отметили в ФСБ, дал признательные показания о том, что в мае 2024 года был завербован сотрудником украинской военной разведки и согласился на исполнение поручений, связанных с подготовкой террористических актов за вознаграждение.

Взрывные устройства должны были быть приведены в действие после отчетов курьеров о доставке посылок адресатам.

В отношении россиянина Главным управлением Следственного комитета РФ (СКР) по Москве возбуждено и расследуется уголовное дело по подозрению в покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.

"В марте 2024 года на гражданина России, 2000 г. р., проходящего военную службу на авианосце ("Адмирал Кузнецов") посредством иностранных интернет-мессенджеров WhatsАpp и Telegram вышел сотрудник спецслужб Украины, представившийся "Олегом". В ходе телефонных разговоров он с использованием приемов психологического воздействия - от обещаний обеспечения выезда за границу по поддельным документам и выплаты крупного вознаграждения до угроз привлечения к уголовной ответственности за финансирование Вооруженных сил Украины по сфабрикованным основаниям - склонял военнослужащего к совершению теракта на военном корабле", - сообщили в ФСБ.

Там добавили, что после обращения офицера в органы безопасности под их полным контролем в рамках оперативной игры проводились дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности "Олега" и выявлению возможной агентуры.

"Для сборки зажигательного устройства украинской спецслужбой через транспортно-логистическую компанию военнослужащему были направлены недостающие компоненты. Его заверяли, что сразу после получения видеозаписи с подтверждением поджога на крейсере он будет эвакуирован в Финляндию, а в подготовленном в приграничье тайнике уже находятся изготовленные для него документы и денежные средства", - сказали в спецслужбе.

"При этом "Олег" утверждал, что вся "операция" курируется лично главой главного управления разведки Минобороны Украины (далее - ГУР МОУ) Кириллом Будановым. Вместе с тем, как и ожидалось, после получения видеозаписи с инсценировкой террористического акта на "Адмирале Кузнецове" под видом плановых учений по проверке готовности личного состава к действиям по пожарной тревоге куратор отключил средства связи и удалил использовавшиеся в мессенджерах аккаунты", - отметили в ФСБ.

Следственным отделением УФСБ по Северному флоту в отношении "Олега" и иных неустановленных лиц возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 ("Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления террористического характера") УК России, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В ФСБ подчеркнули: "все организаторы и соучастники преступлений, в том числе иностранные граждане, объявлены в розыск и будут привлечены к уголовной ответственности согласно российскому законодательству".

Минобороны РФ ФСБ Адмирал Кузнецов Москва
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