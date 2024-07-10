Что произошло за день: среда, 10 июля

Дума приняла закон о дифференцированном НДФЛ, индекс МосБиржи обновил минимум с декабря, ФСБ сообщила о предотвращении теракта на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Госдума приняла закон, который вводит с 2025 г. дифференцированный НДФЛ и повышает налог на прибыль организаций с 20% до 25%. Следом в тот же день закон был одобрен Советом Федерации.

- Индекс МосБиржи к вечеру среды упал ниже рубежа 3000 пунктов, обновив минимум с конца июля 2023 года. Снижение произошло на фоне ожиданий роста ставки ЦБ РФ и предстоящей отсечки годовых дивидендов в акциях Сбербанка. Цены большинства "голубых фишек" снизились в пределах 5,9%.

- Правительство РФ определило условия продления программы семейной ипотеки. Она распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Ставка по программе составит 6%, сумма кредита - до 12 млн рублей для жителей Москвы и области, Санкт-Петербурга и области, для остальных регионов - до 6 млн рублей. Если сумма выше, на часть кредита вне лимита будет распространяться рыночная ставка.

- Суд в Москве заочно арестовал Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом) по делу об оправдании терроризма.

- Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность издания The Moscow Times (интернет-версия газеты внесена в РФ в реестр иноагентов).

- ФСБ сообщила о предотвращении теракта на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске и покушения на трех высокопоставленных военных РФ в Москве.

- Госдума одобрила в первом чтении закон о штрафах за нарушении ПДД на самокатах, гироскутерах и другом транспорте. Документ предусматривает, в частности, штраф в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей за оставление места аварии, до 1 тыс. рублей - за создание помех в движении транспорта, от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей - если при этом по неосторожности причинен вред здоровью легкой или средней степени тяжести.