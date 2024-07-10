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Правительство РФ определило условия продления программы семейной ипотеки

Правительство РФ определило условия продления программы семейной ипотеки
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ определило условия продления государственной программы семейной ипотеки, говорится в сообщении Минфина.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил продлить программу, срок которой истекал 1 июля 2024 года, до 2030 года по ставке 6%. В рамках программы можно приобрести квартиру в новостройке или профинансировать строительство индивидуального жилого дома.

Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Ставка по программе составит 6%, в том числе и для жителей Дальнего Востока. Сумма кредита - до 12 млн рублей для жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов - до 6 млн рублей.

Заёмщик может оформить ипотечный кредит и на более крупную сумму: до 30 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 15 млн рублей в остальных регионах. Но в таком случае в части кредита выше установленного госпрограммой лимита будет действовать рыночная процентная ставка. Первоначальный взнос - 20%. При рождении ребенка можно рефинансировать ранее выданный кредит.

Также "Семейную ипотеку" на новостройки могут получить:

- семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тыс. человек и имеющие двух несовершеннолетних детей;

- семьи, проживающие в регионах с низким объемом строительства или в регионах с индивидуальными программами развития, имеющие двух несовершеннолетних детей;

- семьи, где есть ребенок-инвалид.

При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для данной категории граждан доступно по всей территории России, но только в рамках 214-ФЗ или договора подряда и обязательно с открытием эскроу-счета.

Можно оформить только один льготный кредит - учитываются ранее выданные льготные ипотечные кредиты.

"Наша задача - поддержать граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, в первую очередь семьи с маленькими детьми. Важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки, поэтому необходимо снижать общее влияние льготных программ на ипотечный рынок. Это можно обеспечить за счет адресной и социальной направленности мер поддержки", - заявил министр финансов Антон Силуанов, чьи слова приводятся в сообщении министерства.

Закон о бюджете на реализацию программы "Семейная ипотека" в 2024 году предусматривает бюджетные ассигнования в объеме 223,8 млрд рублей. Изменениями в закон предлагается увеличить эту сумму на 66,2 млрд рублей в связи с продлением программы до 2030 года. Дополнительные расходы по программе будут зависеть от уровня ключевой ставки Банка России.

Антон Силуанов Владимир Путин Минфин РФ
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