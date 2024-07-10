Сбер сообщил, что субсидия для банков в рамках семейной ипотеки повышена на 0,5 п.п.

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Правительство повысило на 0,5 процентного пункта (п.п.) предельную величину субсидий, получаемых банками, кредитующими в рамках льготной программы семейной ипотеки, следует из комментария Сбербанка.

Минфин 10 июля опубликовал условия продления программы семейной ипотеки на срок до 2030 года, после чего крупнейшие банки анонсировали начало выдач жилищных кредитов по новым параметрам.

Сбербанк также объявил, что полностью отменяет требование субсидирования семейной ипотеки со стороны застройщиков на сервисе "Домклик".

"Такое решение принято нами в связи с увеличением размера возмещения на 0,5 п.п. со стороны правительства РФ по кредитам на приобретение готового и строящегося жилья от застройщиков. Благодаря этим изменениям девелоперы смогут снизить свои расходы, что позитивно отразится на рынке", - говорится в сообщении банка.