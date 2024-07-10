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Кремль не ждет серьезного подорожания отдыха в РФ из-за введения турналога

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Введение туристического налога не приведет к существенному подорожанию отдыха и туристических услуг, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Существенно ни к какому подорожанию это не приведет", - сказал Песков журналистам, комментируя введение туристического налога в России.

"Когда рассматривался экспертами и депутатами в соответствующих комитетах этот законопроект, весьма аргументированно все доводы "за" были представлены. Конечно, по мере того, как развивается сектор туризма, а это один из наиболее динамично развивающихся секторов нашей экономики, благодаря этому налогу будет повышаться качество туристических объектов", - добавил он.

Госдума на заседании в среду приняла в окончательном, третьем чтении закон о совершенствовании налоговой системы. Этот закон, в частности, предполагает введение с 2025 года туристического налога. Этот налог будет вводиться в действие и прекращать действовать в соответствии нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, а в городах федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) - законами субъектов РФ.

Объектом налогообложения признается оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания в средствах размещения, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или на ином законном основании, расположенных на территории муниципального образования (а также в городах федерального значения Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, на федеральной территории "Сириус") и включенных в реестр классифицированных средств размещения. Плательщиками налога будут организации и физлица, оказывающие такие услуги.

Дмитрий Песков Госдума
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