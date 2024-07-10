Президент "ОПОРЫ России" не ждет минусов для бизнеса из-за туристического налога

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Введение в России туристического налога вместо курортного сбора повысит заинтересованность муниципалитетов в работе гостиниц на своей территории и приведет к обелению отрасли, считает президент общественной организации поддержки предпринимательства "ОПОРА России" Александр Калинин. Он сказал об этом "Интерфаксу".

"Бизнес - только администратор этого налога, он его собирает с туристов, консолидирует, накапливает в течение трех месяцев, а затем перечисляет в бюджет муниципалитета, с которым у отельеров обычно непростые отношения. И теперь, когда у муниципалитета появляется дополнительный защищенный источник дохода, он будет более заинтересован в том, как будет работать туристическая отрасль на его территории", - заявил Калинин.

По его мнению, затраты на администрирование компенсирует использование собранного налога в течение трех месяцев.

"Не происходит увеличения фискальной нагрузки на бизнес, есть дополнительные затраты на администрирование. Но в качестве компенсации собранным налогом, который будет добавляться к счету отдельной строкой, бизнес сможет пользоваться бесплатно до 3 месяцев, так как налог уплачивается ежеквартально", - объяснил он.

Калинин напомнил, что заложенная в закон ставка налога - предельная.

"Пока там заложен на 2025 год 1%, дальше - рост предельного налога на 1% каждый год до 5% к 2029. Но в законопроекте прописано, что эти проценты - предельная величина, муниципалитет вправе и меньше сделать, но не менее 100 рублей в сутки, либо вообще не вводить этот налог. Представительные органы муниципалитетов и законодательные органы городов федерального значения сами устанавливают не только ставки, но и льготы для категорий туристов, помимо прописанных федеральным законом", - добавил он.

Александр Калинин также считает, что введение туристического налога приведет к обелению отрасли.

"Мы же всегда говорим, что нам мешает теневой рынок. Плательщиками налога являются не только юридические, но и физические лица, оказывающие услуги по размещению. Поскольку налог муниципальный, то муниципалитетами вместе налоговой будет проведена большая работа по обелению рынка", - подытожил он.

Госдума 10 июля приняла в третьем чтении пакет поправок к Налоговому кодексу который, в частности, вводит в России туристический налог вместо экспериментального курортного сбора. Налог будет вводиться как местный и уплачиваться в бюджет муниципалитета суммарно в конце налогового периода, не позднее 28 числа следующего месяца после его окончания. Закон предусматривает право муниципалитетов на постепенное ежегодное повышение турналога до 2029 года. Предельная ставка на 2025 год составит 1%, с каждым годом она будет увеличиваться на 1%, и к 2029 году составит уже 5%. Объектом налогообложения признается оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания в средствах размещения, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или на ином законном основании и включенных в реестр классифицированных средств размещения. Плательщиками налога будут организации и физлица, оказывающие такие услуги.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 10 июля, что введение туристического налога не приведет к повышению цен в гостиницах.

Ранее общественные объединения в сфере туризма выразили обеспокоенность тем, что эта мера снизит доступность туристических услуг для граждан.