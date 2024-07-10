Депутаты и чиновники доработают законопроект о мерах безопасности на зрелищных мероприятиях

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Правительство дало положительный отзыв с замечаниями на законопроект, уточняющий меры обеспечения безопасности и общественного порядка при проведении публичных и массовых мероприятий, законопроект необходимо доработать ко второму чтению, сообщил в Госдуме замминистра культуры Сергей Обрывалин.

"Нужно будет детально доработать и обсудить на отдельных площадках всю эту историю", - сказал он в думском комитете по культуре.

По его словам, Минкультуры готово принимать участие в доработке законопроекта, при этом ключевая роль в разработке вопросов обеспечения безопасности, по мнению ведомства, отводится силовым ведомствам.

Обрывалин уточнил, что "законопроект предусматривает разработку нормативных правовых актов, без которых реализация будет невозможна". Эти подзаконные акты необходимо проработать ко второму чтению.

В МВД также сообщили, что поддерживают концепцию законопроекта и готовы принять участие в его доработке. Такую же позицию высказал представитель Росгвардии. В доработке законопроекта готово принимать участие и Министерство спорта.

Заокнопроектом предлагается ввести понятия место проведения зрелищного мероприятия, организатор зрелищного мероприятия. Организатором предлагается признавать физическое лицо или юридическое лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за подготовку, финансирование и проведение зрелищного мероприятия.

Проектом также предлагается дополнить закон "Основы законодательства РФ о культуре" новой статьей 522 "Особенности обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при организации и проведении зрелищного мероприятия", которая предусматривает, что организатор зрелищного мероприятия совместно с собственником, владельцем, пользователем места проведения зрелищного мероприятия принимает меры для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с "Основами" и правилами обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, которые утверждаются правительством. При этом организатор также определяет условия и порядок проведения зрелищного мероприятия.

Существенным условием договора о проведении зрелищного мероприятия, который заключают организатор зрелищного мероприятия и собственником или пользователь места его проведения, должно быть обязательство по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении мероприятия.

Также предлагается установить запрет проведения зрелищного мероприятия в случае, если место проведения такого мероприятия не соответствует требованиям правил обеспечения безопасности при проведении зрелищных мероприятий.

Кроме того, предлагается установить обязанность организатора зрелищного мероприятия не позднее 30 дней до его начала уведомлять высший исполнительный орган региона, орган местного самоуправления, территориальный орган МВД России о тематике, месте, дате, времени его проведения, о планируемом количестве его участников, и незамедлительно уведомлять об изменении указанной информации.

Порядок и форма такого уведомления будут устанавливаться правительством, предусматривает проект закона.