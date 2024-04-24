Порядок проведения в РФ публичных и массовых мероприятий предложено уточнить

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесён проект закона, уточняющий меры обеспечения безопасности и общественного порядка при проведении публичных и массовых мероприятий.

Соответствующий проект закона (610819-8) размещен в среду в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время законодательством РФ уже предусмотрены меры, направленные на обеспечение безопасности и общественного порядка при проведении публичных и массовых мероприятий.

Вместе с тем, существуют отдельные проблемы в сфере обеспечения безопасности зрелищных мероприятий, которые требуют дальнейшего совершенствования законодательства.

Так, на практике нет однозначного толкования терминов "место проведения зрелищного мероприятия" и "организатор зрелищного мероприятия", нет нормативного закрепления прав и обязанностей организаторов зрелищных мероприятий, отмечают авторы.

В связи с этим законопроектом предлагается внести изменения в закон от 9 октября 1992 года № 3612-1 "Основы законодательства РФ о культуре".

В частности, предлагается ввести следующие понятия: место проведения зрелищного мероприятия, организатор зрелищного мероприятия. Так, организатором предлагается признавать физическое лицо или юридическое лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за подготовку, финансирование и проведение зрелищного мероприятия.

Проектом также предлагается дополнить "Основы" новой статьей 522 "Особенности обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при организации и проведении зрелищного мероприятия".

Новая статья предусматривает, что организатор зрелищного мероприятия совместно с собственником, владельцем, пользователем места проведения зрелищного мероприятия принимает меры для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с "Основами" и правилами обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, которые утверждаются правительством РФ. При этом организатор также определяет условия и порядок проведения зрелищного мероприятия.

Согласно проектируемой статье существенным условием договора о проведении зрелищного мероприятия, заключаемым между организатором зрелищного мероприятия и собственником, владельцем, пользователем места проведения зрелищных мероприятий, должно являться обязательство по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении мероприятия.

Также предлагается установить запрет проведения зрелищного мероприятия в случае, если место проведения такого мероприятия не соответствует требованиям правил обеспечения безопасности при проведении зрелищных мероприятий.

Кроме того, предлагается установить обязанность организатора зрелищного мероприятия не позднее 30 дней до его начала уведомлять высший исполнительный орган субъекта РФ, орган местного самоуправления, территориальный орган МВД России о тематике, месте, дате, времени его проведения, о планируемом количестве его участников, и незамедлительно уведомлять об изменении указанной информации.

Порядок и форма такого уведомления будут устанавливаться правительством РФ, предусматривает проект закона.

Разработчики инициативы напоминают, что в соответствии со статьей 36 "Основ законодательства о культуре" под зрелищными мероприятиями понимаются "театрально-зрелищные, культурно-просветительные или зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе публичное представление музейных предметов и музейных коллекций".

Авторами проекта закона стала группа депутатов и сенаторов, в частности, Елена Ямпольская, Александр Жуков, Василий Пискарев, Александр Шолохов, Сергей Перминов и Лилия Гумерова.

Предполагается, что предлагаемые изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.