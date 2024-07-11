В Москве не считают актуальным проведение встречи Лаврова и Блинкена

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Вашингтон не запрашивал проведение встречи глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лавров и Энтони Блинкена на "полях" мероприятий в Нью-Йорке во время председательства России в СБ ООН, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

"Нет конечно", - ответил он на соответствующий вопрос.

"Я не думаю, что это имеет какую-то актуальность. У нас нет вопросов, которые мы могли бы перед ним поставить. Все сигналы, необходимые в той или иной ситуации, доводятся по имеющимся каналам", - отметил замминистра.

"Что касается подхода с их стороны, он нам тоже понятен. Соответственно, мы будем в этой реальности видимо долгое время находиться, без каких-либо изменений", - добавил Рябков.