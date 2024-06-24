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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 15:38

Лавров заявил, что в Москве уверены в причастности США и Киева к теракту в Севастополе

Лавров заявил, что в Москве уверены в причастности США и Киева к теракту в Севастополе
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Спасибо за соболезнования, которые вы высказали в связи со вчерашним терактом в Севастополе. Параллельно была еще одна террористическая атака - в Дагестане. Есть жертвы. Соответствующие компетентные органы делают все, чтобы незамедлительно установить заказчиков. Причастность Соединённых Штатов и их украинских подопечных нами не подвергается сомнению", - сказал Лавров в ходе переговоров в расширенном составе с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.

Он подчеркнул, что американское вооружение, которое США поставляет украинскому режиму "не может быть использовано без прямого участия американских военных, включая спутниковые возможности".

Лавров находится с официальным визитом в Минске 24-25 июня. У министра запланированы переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также главой МИД Сергеем Алейником.

В воскресенье, 23 июня, силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ применили поставленные США ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них были сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом. В результате погибли четыре человека, включая двух детей.

США Сергей Лавров Севастополь МИД Украина
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