В очереди у "Верхнего Ларса" на выезд в Грузию остается 2608 грузовиков

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Утром 11 июля в очереди у пункта пропуска "Верхний Ларс" в ожидании проезда через границу в Грузию находилось 2608 грузовиков, сообщает сайт Центра организации дорожного движения Северной Осетии со ссылкой на данные электронной очереди.

Как сообщал глава Северной Осетии Сергей Меняйло, в республике был введен режим повышенной готовности из-за скопления транзитного автотранспорта на госгранице. В рамках этого режима въезд грузовиков в Северную Осетию ограничивают до освобождения мест на стоянках.