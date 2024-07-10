Движение через границу России и Грузии открыли для всех видов транспорта

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Движение через автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии открыто для всех видов транспорта, открыты все полосы, сообщает ФГКУ Росгранстрой.

"Сотрудники пограничной и таможенной служб работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

По данным Центра организации дорожного движения Северной Осетии на 20:00 по Москве в очереди к границе было 2946 грузовиков.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в республике введен режим повышенной готовности из-за скопления транзитного автотранспорта на госгранице. Введение этого режима означает, что въезд грузовиков на территорию региона ограничен до освобождения мест на стоянках.

По словам Меняйло, грузовики, следующие из России в Грузию через "Верхний Ларс", будут автоматически при въезде в Северную Осетию вставать в электронную очередь на пересечение границы.

В конце 2023 года завершилась реконструкция МАПП "Верхний Ларс", в ходе которой количество полос движения было увеличено с 15 до 39. Глава Северной Осетии сообщал, что это позволит нарастить пропуск автомобилей до 3,9 тысячи в сутки, из которых 1,5 тысячи - грузовики.

МАПП "Верхний Ларс" находится на Военно-Грузинской дороге - в настоящее время единственном сухопутном маршруте, связывающем с Россией не только Грузию, но и Армению.