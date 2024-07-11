Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населённого пункта Восход в ДНР

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Войска российской группировки "Центр" взяли под контроль населенный пункт Восход в ДНР, сообщило министерство обороны РФ в четверг.

Войсками группировки "Центр" нанесено поражение формированиям 31-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ, 109-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Прогресс, Розовка, Новгородское, Новоселовка Первая и Торецк (ДНР). Отражены пять контратак штурмовых групп 31-й, 32-й и 47-й механизированных бригад ВСУ, говорится в сводке.

Потери противника на этом участке фронта составили до 335 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley, два автомобиля, 152-мм гаубица "Мста-Б", 105-мм орудие М119, четыре 100 мм пушки МТ-12 "Рапира", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, сообщает Минобороны России.

По его данным, подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пречистовка, Урожайное (ДНР) и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли здесь до 155-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70, 155-мм гаубицу М777.

Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки, Жеребянки и Каменское Запорожской области. Потери ВСУ составили до 85-ти военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм гаубица М777, 105-мм гаубица М119, станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и радиоэлектронной разведки "Пластун", сообщает министерство обороны РФ.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127-ми районах. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 24 беспилотных летательных аппарата и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, говорится в сводке.

Российские военные нанесли удары по украинским подразделениям в Сумской и Харьковской областях, группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи, говорится в сообщении.

"Подразделениями группировки войск "Север" поражена живая сила и техника 115-й механизированной бригады ВСУ, 106-й, 117-й, 125-й бригад теробороны, 13-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Басовка, Новенькое, Веселовка Сумской области, Волчанск, и Липцы Харьковской области", - говорится в сообщении.

По словам военных, потери армии Украины в зоне ответственности группировки составили: до 355 военнослужащих, танк, шесть пикапов, пять гаубиц, самоходная артиллерийская установка Krab, пушка МТ-12 "Рапира", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 44-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, а также балки Оливовский Яр и Серебрянского лесничества", - сказали в военном ведомстве.

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