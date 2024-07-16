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В группировке "Запад" заявили о захвате 17 опорных пунктов ВСУ

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Мотострелковые подразделения российской группировки "Запад" взяли под контроль 17 опорных пунктов армии Украины, сообщил представитель группировки Иван Бигма.

"При поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике подразделений 43-й, 66-й механизированных, 4-ой танковой бригад ВСУ в районе населенных пунктов Богуславка, Макеевка и Розовка", - сказал Бигма.

По его словам, в зоне ответственности группировки "Запад" отражено четыре контратаки, нейтрализовано пять украинских беспилотников.

Бигма сообщил, что группировкой уничтожено около 20 единиц украинской артиллерии.

По его информации, в зоне действий группировки "Запад" армия Украины потеряла за сутки до 585 человек, уничтожено девять складов боеприпасов и 12 пунктов управления дронами.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Украина ВСУ Богуславка Макеевка
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