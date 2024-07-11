Пожар в горах под Судаком в Крыму ликвидирован

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Лесной пожар на площади 15 га ликвидирован в труднодоступной горной местности в районе Судака (Крым) в четверг вечером, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

Пожар удалось победить "спустя 10 часов борьбы с огнем с земли и с неба", отмечают спасатели.

Главными угрозами распространения огня представители МЧС назвали жаркую погоду и ветер.

К тушению огня были привлечены вертолеты Ми-8, которые сделали 30 сбросов воды общим объемом 150 кубометров.

Информация о возгорании растительности в районе села Ворон под Судаком поступила в 6:59 утра в четверг. Через несколько часов пожар охватил 5 га, к полудню его площадь выросла до 10 га, а примерно к 14:00 - до 15 га. Локализовать пожар удалось к 17:15.