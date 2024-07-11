Пожар в горах под Судаком в Крыму охватил 15 га

На тушении работает почти 200 человек

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Площадь пожара в горной местности у села Ворон (Судак, Крым) днем в четверг выросла до 15 га. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"В Крыму площадь пожара увеличилась до 15 гектаров... Тушение пожара осложняет ветер и жаркая погода", - говорится в сообщении.

В главке добавили, что вертолет Ми-8 МЧС России уже сделал 10 сбросов воды, к месту пожара направлена аэромобильная группировка.

Всего на месте работают 197 специалистов и 44 единицы техники, сообщили в региональном МЧС.

Ранее сообщалось, что утром в четверг пожар в районе Судака охватил 5 га, к полудню его площадь выросла до 10 га.