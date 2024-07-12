Поиск

Суд в Донецке приговорил к 14 годам колонии экс-сотрудника ОБСЕ за шпионаж

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд ДНР приговорил к 14 годам колонии строгого режима бывшего ассистента по безопасности специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Вадима Голду по делу о шпионаже, сообщает Генпрокуратура РФ в пятницу.

Суд также конфисковал 43 бронированных автомобиля Toyota Land Cruiser 200, "использовавшиеся сотрудниками СММ ОБСЕ на Украине против безопасности Донецкой Народной Республики и Российской Федерации", говорится в сообщении.

Суд установил, что в декабре 2021 года Голда, находясь на территории ДНР, выполнил разведывательное задание в интересах иностранной спецслужбы путем сбора данных об объектах промышленности республики.

"В дальнейшем по данным объектам промышленности наносились ракетные удары, причинившие значительный ущерб на общую сумму более 96,9 млн рублей. Информация могла быть использована против Вооруженных сил Российской Федерации и гражданских лиц", - заявили в прокуратуре.

Генпрокуратура РФ ДНР ОБСЕ Донецк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Черноголовка" сменит бренд детского питания Heinz на Gipopo

"Черноголовка" сменит бренд детского питания Heinz на Gipopo

РФ приостановит японский промысел морской капусты в районе курильского острова Сигнальный

Мошенники создают фейковые сайты СКР якобы для помощи ветеранов СВО

Предполагаемого агента украинских спецслужб задержали в Крыму

"Ростелеком" предупредил о возможном ухудшении работы YouTube в РФ

"Ростелеком" предупредил о возможном ухудшении работы YouTube в РФ

ФАС выступила за возврат к запрету экспорта бензина с 1 августа

ФАС выступила за возврат к запрету экспорта бензина с 1 августа

Начальник ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после ЧП с заложниками в СИЗО

Начальник ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после ЧП с заложниками в СИЗО

В Курской области за день уничтожено 19 дронов

Кремль рассматривает планы размещения ракет США в ФРГ как возвращение атрибутов холодной войны

Кремль рассматривает планы размещения ракет США в ФРГ как возвращение атрибутов холодной войны

Что произошло за день: четверг, 11 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });