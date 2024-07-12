Суд в Донецке приговорил к 14 годам колонии экс-сотрудника ОБСЕ за шпионаж

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд ДНР приговорил к 14 годам колонии строгого режима бывшего ассистента по безопасности специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Вадима Голду по делу о шпионаже, сообщает Генпрокуратура РФ в пятницу.

Суд также конфисковал 43 бронированных автомобиля Toyota Land Cruiser 200, "использовавшиеся сотрудниками СММ ОБСЕ на Украине против безопасности Донецкой Народной Республики и Российской Федерации", говорится в сообщении.

Суд установил, что в декабре 2021 года Голда, находясь на территории ДНР, выполнил разведывательное задание в интересах иностранной спецслужбы путем сбора данных об объектах промышленности республики.

"В дальнейшем по данным объектам промышленности наносились ракетные удары, причинившие значительный ущерб на общую сумму более 96,9 млн рублей. Информация могла быть использована против Вооруженных сил Российской Федерации и гражданских лиц", - заявили в прокуратуре.