Гражданин Украины получил в Кабардино-Балкарии 12 лет колонии за шпионаж

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд Кабардино-Балкарии признал виновным в шпионаже (ст. 276 УК) гражданина Украины и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима, сообщило управление ФСБ по региону.

Следствие и суд установили, что подсудимый передавал зарубежным спецслужбам данные о подразделениях Минобороны России.

"Установлено, что 45-летний иностранец собирал и передавал зарубежным спецслужбам данные о местах дислокации, численности и маршрутах передвижения подразделений министерства обороны Российской Федерации", - отмечает спецслужба.

Преступную деятельность гражданина Украины в ходе оперативных мероприятий пресекли сотрудники УФСБ по КБР.