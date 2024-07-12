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Мошенники создают фейковые сайты СКР якобы для помощи ветеранов СВО

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ предупреждает, что мошенники создают поддельные страницы ведомства в интернете для обмана граждан.

СКР отмечает, что в частности был выявлен фейковый сайт СК России, где предлагается содействие участникам СВО и членам их семей в получении выплат. На этих ресурсах нужно заполнить заявления на фиктивных бланках ведомства, в результате производится сбор персональных данных граждан. После заполнения заявления лжеследователи звонят и просят перевести денежные средства якобы на нужды, связанные с исполнением запроса о выплате.

"Обращаем ваше внимание, что сотрудники СК России ни при каких обстоятельствах не просят граждан перевести денежные средства! Если вы столкнулись с подобной ситуацией, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы!", - заявили в СК.

СКР
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