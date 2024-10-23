Роспотребнадзор предупредил бизнес и медучреждения о фейковых рассылках

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор предупредил о ложных письмах от госорганов, в том числе Минздрава, в адрес руководителей предприятий с просьбой помочь провести телефонные беседы с их подчиненными для повышения их информированности о защите конфиденциальности данных и требованиях информационной безопасности.

Предупреждение адресовано руководителям "предприятий, организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей".

"Продолжает поступать информация о распространении информационных писем от лиц государственных органов, в том числе Министерства здравоохранения РФ, представителей правоохранительных органов с просьбой оказать содействие в организации телефонных бесед с сотрудниками возглавляемых вами организаций, с целью "повышения уровня информированности сотрудников по вопросам обеспечения защиты конфиденциальных данных и соблюдения требований информационной безопасности в условиях работы медицинских учреждений", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор подчеркивает, что это не является официальным письмом этой службы, а фальсифицированный документ, который следует игнорировать.