Поиск

Роспотребнадзор предупредил бизнес и медучреждения о фейковых рассылках

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор предупредил о ложных письмах от госорганов, в том числе Минздрава, в адрес руководителей предприятий с просьбой помочь провести телефонные беседы с их подчиненными для повышения их информированности о защите конфиденциальности данных и требованиях информационной безопасности.

Предупреждение адресовано руководителям "предприятий, организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей".

"Продолжает поступать информация о распространении информационных писем от лиц государственных органов, в том числе Министерства здравоохранения РФ, представителей правоохранительных органов с просьбой оказать содействие в организации телефонных бесед с сотрудниками возглавляемых вами организаций, с целью "повышения уровня информированности сотрудников по вопросам обеспечения защиты конфиденциальных данных и соблюдения требований информационной безопасности в условиях работы медицинских учреждений", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор подчеркивает, что это не является официальным письмом этой службы, а фальсифицированный документ, который следует игнорировать.

Минздрав Роспотребнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд отменил заочный арест адвоката Павлова по делу об уклонении от обязанностей иноагента

Москва считает сфальсифицированными итоги референдума в Молдавии

Москва считает сфальсифицированными итоги референдума в Молдавии

Путин призвал не затягивать с переходом к новой экономической и финсистеме

Правительство продолжит контролировать ситуацию с ценами на сливочное масло

Закон о повышении МРОТ в 2025 году на 3 тыс. руб. одобрен сенаторами

Закон о повышении МРОТ в 2025 году на 3 тыс. руб. одобрен сенаторами

Чемезов назвал текущие ставки ЦБ тормозом роста промышленности

Путин допустил трансформацию зерновой биржи БРИКС в полноценную товарную биржу

Путин допустил трансформацию зерновой биржи БРИКС в полноценную товарную биржу

Парламент Петербурга предложил увеличить в РФ штрафы за плохое воспитание детей

Парламент Петербурга предложил увеличить в РФ штрафы за плохое воспитание детей

Лукашенко прилетел в Казань на саммит БРИКС

Сенаторы одобрили повышение акцизов на табак, алкоголь и сладкие напитки

Сенаторы одобрили повышение акцизов на табак, алкоголь и сладкие напитки
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });