Суд признал право крымчан на компенсацию из-за водной блокады полуострова

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд Крыма по иску региональной Общественной палаты (ОП РК) постановил признать право жителей республики требовать от Украины компенсацию морального вреда, причиненного так называемой водной блокадой полуострова, сообщила пресс-служба суда со ссылкой на оглашенное в пятницу постановление.

"Судом был установлен факт нарушения права граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым, на доступ к воде в результате неправомерных действий со стороны иностранного государства Украины по организации и осуществлению ограничения поступления воды в Северо-Крымский канал", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в суде требования ОП РК поддержали представители министерства ЖКХ Крыма, ГУП "Вода Крыма", Госсовета и Совмина республики. В частности, суд исследовал данные о сложностях технического характера из-за дефицита воды и последствиях прекращения ее подачи для питьевых нужд.

В итоге Верховный суд Крыма удовлетворил иск региональной Общественной палаты в полном объеме.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в своем телеграм-канале напомнил, что понесенный жителями ущерб оценивается примерно в 3,066 трлн рублей.

"Решение позволяет крымчанам обратиться в суд за получением компенсации морального вреда, понесенного в результате водной блокады, не доказывая факт блокады", - написал Константинов.

Он заверил, что власти Крыма продолжат подсчитывать ущерб, нанесенный республике Украиной.

Ранее сообщалось, что в июне Арбитражный суд Крыма удовлетворил исковые требования властей республики к Украине по делу о возмещении ущерба в результате энергоблокады полуострова на общую сумму 3,2 трлн рублей.

В конце октября 2023 года Арбитражный суд Крыма удовлетворил иск властей республики о взыскании с Украины ущерба от водной блокады полуострова в размере 152,6 млрд рублей. Истцом выступил Совет министров Крыма, ответчики - министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, украинское госагентство водных ресурсов и управление Северо-Крымского канала.

Водная блокада Крыма началась весной 2014 года с перекрытия дамбы Северо-Крымского канала на территории Херсонской области. Российские военные ликвидировали ее в феврале 2022 года после начала специальной военной операции на Украине. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения Каховской ГЭС.