Суд признал право крымчан на компенсацию от Украины за энергоблокаду

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд Крыма постановил признать право жителей республики требовать от Украины компенсацию морального вреда, причиненного энергетической блокадой полуострова, сообщил в Telegram спикер парламента республики Владимир Константинов.

Это решение принято по иску Общественной палаты региона.

По словам Константинова, с Украины в пользу жителей республики планируется взыскать около 3,5 трлн рублей.

"Жители республики могут обратиться в суд за компенсацией морального вреда, понесенного в результате энергоблокады, однако доказывать факт блокады не будет необходимости, ведь он признан судом общеизвестным", - отметил спикер.

В июне Арбитражный суд Крыма удовлетворил исковые требования властей республики к Украине по делу о возмещении ущерба в результате энергоблокады полуострова. Тогда сумму ущерба оценивали в 3,2 трлн рублей.

Подрыв электроопор всех высоковольтных линий, ведущих в Крым, произошел на территории Херсонской области в ночь на 22 ноября 2015 года, в результате полуостров был обесточен. Россия начала строить энергомост из Кубани в Крым, он был запущен на полную мощность в мае 2016 года.

Позже в Крыму были построены Таврическая и Балаклавская теплоэлектростанции суммарной мощностью 920 МВт, что, с учетом ранее работавшей генерации и действующего энергомоста, полностью закрыло потребности полуострова.

В июле Верховный суд Крыма принял аналогичное решение по иску республиканской Общественной палаты о праве крымчан требовать от Украины компенсацию морального вреда за водную блокаду.